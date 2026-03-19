Esclusiva. Buche e voragini a Marano e Giugliano, il contenuto delle relazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dopo i sopralluoghi: criticità e primi interventi

Si intensifica l’azione di controllo sulla sicurezza della circolazione stradale nei territori di Marano e Giugliano, a seguito degli esposti presentati alle autorità competenti e dell’attenzione mediatica crescente, anche grazie al lavoro di informazione svolto da TerraNostraNews in sinergia con le associazioni del territorio.

Le verifiche, avviate su impulso dell’associazione familiari Vittime della strada e eseguite dal Ministero dei trasporti, hanno visto impegnati funzionari abilitati al servizio di Polizia Stradale in sopralluoghi mirati su diverse arterie urbane.

Marano: strade dissestate e segnaletica assente

Nel territorio di Marano, i controlli hanno interessato numerose strade, tra cui Via Tagliamento, Via Piave, Corso Mediterraneo e Via San Rocco. Il quadro emerso è critico:

diffusa assenza di segnaletica orizzontale e verticale ;

presenza di buche profonde e dissesti , con rischio per la sicurezza dei veicoli;

rattoppi irregolari, spesso non allineati al piano stradale, che creano dislivelli pericolosi.

Giugliano: criticità diffuse e pericoli per pedoni

Situazione analoga nel territorio di Giugliano, dove i sopralluoghi hanno evidenziato problemi in diverse strade, tra cui via Pigna, via Nuova Sant’Antonio e via Arco Sant’Antonio:

segnaletica carente o sbiadita;

manto stradale sconnesso;

ostacoli alla mobilità pedonale, tra alberi, pali e vegetazione;

criticità nei pressi di scuole, con carreggiate ristrette e mancanza di attraversamenti pedonali.

Il ruolo delle associazioni e della stampa

Determinante l’azione dell’Associazione Vittime della Strada, insieme ad altre realtà civiche, e il contributo informativo di TerraNostraNews, che hanno acceso i riflettori su una situazione da tempo segnalata.

Durante i sopralluoghi, il portavoce Biagio Ciaramella ha consegnato ai funzionari report relativi agli anni 2021–2024, dai quali emerge un aumento costante degli introiti derivanti dalle sanzioni per violazioni del Codice della Strada.

“Come associazioni siamo soddisfatti del lavoro avviato – ha dichiarato Ciaramella –. Grazie anche all’attenzione mediatica e all’intervento diretto del Ministero, qualcosa finalmente si sta muovendo. Ma non ci fermeremo: abbiamo presentato esposti anche in altri territori e continueremo con ulteriori sopralluoghi”.

Responsabilità e interventi urgenti

Dalle relazioni emerge chiaramente che gli enti proprietari delle strade sono responsabili per eventuali danni o incidenti derivanti da una gestione non adeguata della rete viaria.

Per questo è stata ribadita l’urgenza di:

ripristinare il manto stradale;

rifare la segnaletica;

garantire sicurezza agli utenti più vulnerabili.

Marano: primi rattoppi e gara da 3 milioni in arrivo

Nel frattempo, a Marano si registrano i primi segnali concreti: nelle ultime settimane sono stati effettuati diversi interventi di rattoppo sulle strade più danneggiate.

Si tratta però di soluzioni temporanee. L’amministrazione è infatti in attesa di avviare una gara da circa 3 milioni di euro, prevista tra maggio e giugno, per un intervento più ampio e strutturale di rifacimento della rete viaria.

Un percorso appena iniziato

L’azione congiunta tra istituzioni, associazioni e informazione locale segna un primo passo importante verso il miglioramento della sicurezza stradale.

L’obiettivo, ora, è trasformare sopralluoghi, denunce e stanziamenti in interventi concreti e duraturi, estendendo i controlli anche ad altri comuni già oggetto di esposti.

La sensazione è che, dopo anni di segnalazioni, qualcosa si stia finalmente muovendo. Ma la vera sfida sarà garantire risultati concreti e duraturi per la sicurezza dei cittadini.