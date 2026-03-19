MUGNANO: ubriaco, fugge dal bar con lo champagne rubato. Si mette alla guida del suo tir e finisce contro un’auto. Il pomeriggio di un 26enne denunciato dai carabinieri

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Quando l’alcol in circolo non è ancora sufficiente, basta rubare una bottiglia di champagne e fuggire. Non è un invito a delinquere ma quello che pare abbia pensato un 26enne romeno incensurato, cliente di un bar di Mugnano.

E’ pomeriggio inoltrato quando il giovane, già evidentemente ubriaco e barcollante, ha parcheggiato il suo tir a pochi passi da un bar.

Ha bevuto qualche altro goccio e, prima di andare via, ha agguantato una bottiglia di bollicine ed è corso via a gambe levate.

I proprietari l’hanno inseguito, lui si è rifugiato nell’abitacolo del camion.

Ha messo in moto e spinto il piede sull’acceleratore.

Forse per i riflessi appannati, la fretta o l’ansia di prenderle, il camion è finito contro un’auto parcheggiata.

Bloccato prima dai gestori del locale e poi dai Carabinieri della sezione radiomobile di Marano, il 26enne è stato denunciato per furto aggravato. Il veicolo è stato sequestrato, la patente sospesa.













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