Camminare allunga la vita, con l’attività si guadagnano anni

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Camminare fa bene al cuore, aiuta a tenere sotto controllo la pressione, il colesterolo e la glicemia. Camminare molto non solo migliora la salute ma allunga la vita. E non di poco. E’ il quadro delineato da uno studio condotto dagli scienziati della Griffith University School of Medicine and Dentistry di Gold Coast, in Australia.

Molti studi hanno esaminato il collegamento tra l’attività fisica e la longevità. Lo studio coordinato dal professor Lennert Veerman, docente di Salute pubblica nell’ateneo australiano, è stata ispirato da una ricerca pubblicata nel 2019 sul British Medical Journal che associava la diminuzione del rischio di morte prematura all’aumento dell’attività fisica monitorata con tracker utilizzati dai soggetti coinvolti. “Mi sono chiesto come questo si sarebbe tradotto in termini di aspettativa di vita e quanto tempo in più di vita potesse aggiungere una sola ora di camminata”, ha affermato Veerman, interpellato in passato dalla Cnn, per illustrare l’obiettivo del proprio lavoro.













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