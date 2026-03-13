GUERRA IN IRAN, GLI STATI UNITI INVIANO 5MILA MARINES

Abc: “Gruppo d’attacco Usa verso l’Iran, ipotesi assalto a isola di Kharg”

Secondo due funzionari statunitensi, ha riferito Abc News, un’unità di spedizione dei Marine composta da 2.200 soldati a bordo di tre navi anfibie della Us Navy ha ricevuto l’ordine di dirigersi verso il Medio Oriente. La 31Ma Unità di Spedizione dei Marines è permanentemente dislocata in Giappone e opera nella regione del Comando dell’Indo-Pacifico (Indo-Pacom), ma tuttavia le è stato ora ordinato di fare rotta verso il Medio Oriente. Il suo dispiegamento, ha precisato il network Usa, non implica necessariamente che l’unità debba essere impiegata come forza terrestre in Iran, ma mette a disposizione risorse terrestri, anfibie e aeree che “i comandanti militari potranno utilizzare in caso di necessità”, avvalendosi anche di uno squadrone di caccia F-35B e di un altro di velivoli a rotore basculante MV-22 Osprey. L’ipotesi prevalente tra gli osservatori, essendo un target strategico che è stato finora risparmiato dai bombardamenti, è che il gruppo d’attacco possa essere destinato a un’operazione per la conquista dell’isola di Kharg, nel Golfo Persico, da cui transita circa l’80% dell’export petrolifero iraniano. Tale operazione terrestre avrebbe verosimilmente luogo dopo diverse settimane, una volta che l’intensità e la portata degli attacchi aerei contro l’Iran saranno diminuite, man mano che l’elenco degli obiettivi prioritari sarà esaurito.