LA BELLEZZA EDUCA AL RISPETTO: AL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI NAPOLI PRENDE IL VIA IL PROGETTO CONTRO IL BULLISMO

La Regione Campania promuove dal 14 marzo un ciclo di nove incontri nei luoghi della cultura dedicati a famiglie e comunità educative delle scuole secondarie.

Il programma, che prevede anche visite guidate, sarà inaugurato dagli assessori alle Politiche sociali e alla Cultura della Regione Campania, Andrea Morniroli e Ninni Cutaia

Parte dal Museo Archeologico Nazionale di Napoli “Educhiamo al rispetto. Insieme contro il bullismo” (L.R. n.11/2017), ciclo di incontri promosso dalla Regione Campania e realizzato da Scabec nell’ambito delle iniziative di prevenzione e contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo.

Il primo appuntamento è in programma sabato 14 marzo alle ore 10 presso l’Auditorium del MANN, dove istituzioni ed esperti si confronteranno con famiglie e rappresentanti della rete educativa delle scuole secondarie di primo e secondo grado sul tema del rispetto nelle relazioni, anche nell’ambiente digitale. Interverranno Francesco Sirano, direttore generale del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, Ninni Cutaia, assessore alla Cultura della Regione Campania, e Andrea Morniroli, assessore alle Politiche sociali e alla Scuola della Regione Campania.

Il progetto nasce dalla convinzione che la bellezza possa essere un potente strumento educativo. I luoghi della cultura – musei, complessi monumentali, istituzioni del patrimonio – diventano così spazi di incontro e dialogo, capaci di stimolare nei più giovani consapevolezza, empatia e senso di comunità. Lavorare con la bellezza e con il patrimonio culturale significa infatti anche promuovere rispetto, ascolto e relazioni sane, contribuendo alla crescita educativa e sociale delle nuove generazioni.

Cuore dell’incontro inaugurale sarà “Anticorpi di conoscenza su bullismo e cyberbullismo”, un appuntamento performativo a cura della cooperativa sociale L’Isola che c’è, che intreccia informazione scientifica, linguaggi artistici e momenti di confronto con il pubblico. Relatori, attori, musicisti, artisti e professionisti del digitale dialogheranno con i partecipanti per affrontare il tema del bullismo da diverse prospettive, trasformando l’incontro in un’esperienza partecipata e coinvolgente.

A chiudere l’appuntamento, una visita guidata alle collezioni del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, occasione per ribadire il valore del patrimonio culturale come strumento di educazione civica e di formazione delle coscienze.

A tutti i partecipanti sarà consegnato un gadget simbolico dedicato al valore della gentilezza.

Il progetto proseguirà nelle prossime settimane con altri incontri in alcuni dei principali luoghi della cultura della Campania: la Pinacoteca Provinciale di Salerno (21 marzo), la Reggia di Caserta (28 marzo e 11 aprile), il Museo del Sannio di Benevento (18 aprile) e il Complesso Monumentale del Carcere Borbonico di Avellino (9 maggio), che insieme al MANN – sede anche dei due appuntamenti finali del 15 e 16 maggio – hanno collaborato alla realizzazione degli incontri.

La partecipazione è gratuita fino a esaurimento posti, con prenotazione obbligatoria sulla piattaforma Eventbrite, disponibile sul sito www.scabec.it.

PROGRAMMA

Educhiamo al Rispetto. Insieme contro il Bullismo

Sabato 14 marzo, ore 10.00 – 13.30

Museo Archeologico Nazionale di Napoli / Auditorium

Ore 10.00 – Saluti istituzionali:

Francesco Sirano – Direttore generale del Museo Archeologico Nazionale di Napoli

– Direttore generale del Museo Archeologico Nazionale di Napoli Ninni Cutaia – Assessore alla Cultura della Regione Campania

– Assessore alla Cultura della Regione Campania Andrea Morniroli – Assessore alle Politiche sociali e alla Scuola della Regione Campania

Ore 10.30 – Incontro performativo “Anticorpi di Conoscenza su bullismo e cyberbullismo”

a cura della Cooperativa sociale L’Isola che c’è

Ore 12.00 – Visita guidata alle collezioni del Museo Archeologico Nazionale di Napoli

a cura di CoopCulture













