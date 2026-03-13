ARZANO, AGGRESSIONE CHOC AL POSTO DI BLOCCO: DUE CARABINIERI FERITI DOPO IL FERMO DI UNA COPPIA CON DROGA

Condividi

Momenti di forte tensione ieri sera ad Arzano, dove due carabinieri sono stati violentemente aggrediti durante un controllo stradale e successivamente costretti a ricorrere alle cure mediche presso l’ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore.

La violenta aggressione è avvenuta intorno alle ore 20 in via Napoli, davanti all’istituto scolastico “Don Geremia Piscopo”. I militari dell’Arma avevano fermato una coppia che viaggiava a bordo di una Fiat Panda di colore grigio chiaro nell’ambito di un posto di blocco.

Durante il controllo, i due sono stati trovati in possesso di sostanze stupefacenti. A quel punto l’uomo, vistosi scoperto, ha reagito con estrema violenza: ha colpito con un pugno al naso uno dei carabinieri e, nella colluttazione, ha provocato la frattura di un dito all’altro militare.

Subito dopo, la coppia ha tentato di disfarsi della droga lanciandola nel cortile della scuola elementare situata di fronte al posto di controllo. Approfittando della confusione, i due sono poi fuggiti a tutta velocità facendo perdere le proprie tracce.

Immediatamente è stato lanciato l’allarme via radio. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie dei carabinieri già presenti in zona nell’ambito dell’operazione “Alto Impatto”, disposta dal Comitato per l’Ordine e la Sicurezza dopo i due recenti omicidi avvenuti in città. Poco dopo è arrivata anche un’ambulanza del 118 che ha trasportato i due militari feriti in ospedale per le cure necessarie.

Sul luogo dell’aggressione sono giunti anche gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore, mentre è scattata la caccia ai due fuggitivi, che secondo le prime informazioni sarebbero residenti a Melito.













