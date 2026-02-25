Marano, i lettori ci scrivono: allarme sicurezza davanti alla filiale Intesa Sanpaolo di via Merolla

Condividi

Spettabile Redazione,

scrivo per portare all’attenzione della comunità una situazione che si protrae ormai da anni davanti alla filiale di Banca Intesa Sanpaolo in via Merolla, a Marano.

All’ingresso dei bancomat e delle casse continue, e talvolta persino all’interno dei locali della banca, stazionano abitualmente due soggetti ben noti in zona, già segnalati alle forze dell’ordine, che mendicano con insistenza denaro ai clienti. Non si limitano a chiedere un’offerta, ma si avvicinano alle persone mentre stanno effettuando operazioni di prelievo o versamento, posizionandosi alle loro spalle e creando evidente disagio.

Tale comportamento rappresenta una chiara violazione della privacy e della sicurezza di chi utilizza il servizio bancario, oltre a generare un continuo stato di fastidio e preoccupazione, in particolare tra anziani e persone sole. Nonostante le ripetute segnalazioni alle autorità competenti, la situazione ad oggi non risulta risolta.

Ieri ad esempio infastidivano con insistenza una signora sola con la bambina che impaurita ha chiesto il mio aiuto,e ho provveduto a mandarli via con accesi toni.

Si auspica che, attraverso questa segnalazione pubblica, si possa finalmente intervenire in modo concreto per tutelare i cittadini e ripristinare condizioni di sicurezza e decoro.













