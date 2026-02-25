Trump, discorso di 108 minuti sullo Stato dell’Unione: “America è tornata, questa è età dell’oro”

Condividi

“La nostra nazione è tornata. Più solida, migliore, più ricca e più forte di prima”. Donald Trump apre così il discorso sullo Stato dell’Unione, il primo del suo secondo mandato da presidente degli Stati Uniti e il più lungo mai pronunciato da un presidente: 1 ora e 48 minuti, un record da quando i discorsi vengono trasmessi in diretta televisiva.

“Tra meno di 5 mesi il nostro paese festeggerà il 250esimo anniversario della nostra gloriosa indipendenza americana. Ancora non avete visto niente, faremo sempre meglio: questa è l’età dell’oro dell’America”, dice Trump aprendo la serata.

“Dopo un solo anno” di mandato, “posso dire con dignità e orgoglio che abbiamo attuato una trasformazione mai vista prima. Non torneremo mai al punto in cui eravamo prima. L’America non è mai stata così rispettata“.

La protesta

Dall’aula viene espulso il deputato democratico Al Green, che esibisce un cartello con la scritta ‘I neri non sono scimmie’, riferimento evidente al video recentemente condiviso da Trump con un’immagine di Barack e Michelle Obama rappresentati come scimmie.

Immigrazione illegale, tema caldissimo

Nella fase iniziale del discorso, Trump rivendica i risultati ottenuti nel contrasto all’immigrazione illegale: “Da 9 mesi non si verifica nemmeno un ingresso al confine”, dice affrontando un tema che viene riproposto anche in altri passaggi dell’intervento.













