Medjugorje, i dieci segreti e la battaglia finale: “Entro pochi anni il mondo cambierà”

Dal 24 giugno 1981, nel villaggio di Medjugorje, in Bosnia Erzegovina, sei veggenti affermano di ricevere apparizioni della “Regina della Pace” e di raccoglierne i messaggi. Dopo oltre quattro decenni di discernimento, un documento del Dicastero per la Dottrina della Fede approvato da Papa Francesco, pur senza pronunciarsi sulla soprannaturalità delle apparizioni, ha riconosciuto gli abbondanti frutti spirituali dell’esperienza e formulato un giudizio complessivamente positivo sui messaggi.

Secondo i veggenti, la Madonna avrebbe affidato loro dieci segreti, scritti su un rotolo di pergamena, riguardanti eventi futuri che toccano il mondo e la Chiesa. A vigilare sulla diffusione dei messaggi è un delegato pontificio nominato dal Papa, con il compito di valutarne la coerenza con la Sacra Scrittura e la Tradizione.

A rilanciare il tema è padre Livio Fanzaga, direttore di Radio Maria, nel libro Tutti i segreti si realizzeranno. La promessa della Madonna a Medjugorje, appena pubblicato da Sugarco. In un incontro pubblico a Erba, nel Comasco, il sacerdote ha offerto una lettura degli eventi in chiave escatologica.

«Più il tempo passa, più i segreti si avvicinano. Nel 2033 saremo nel secondo millennio della Redenzione. Siamo nel 2026: sette anni in cui il mondo cambierà», afferma. Secondo padre Livio, si tratterebbe della fase conclusiva di “un mondo senza Dio”, preceduta dalla realizzazione dei dieci segreti.

Non la fine del mondo, precisa, ma “gli ultimi tempi” descritti nell’Apocalisse: il combattimento tra la Donna vestita di sole e il dragone rosso (capitolo 12), seguito dallo scontro con le due bestie del capitolo 13. Una lettura che richiama anche le apparizioni di Santuario di Fátima, riconosciute dalla Chiesa come autentiche e anch’esse cariche di significato profetico.

I primi due segreti riguarderebbero calamità legate a Medjugorje; il terzo sarebbe un segno visibile e indistruttibile sulla collina delle prime apparizioni. Gli ultimi sette, secondo alcune interpretazioni, richiamerebbero i flagelli dell’Apocalisse. I segreti – sostengono i veggenti – saranno rivelati tre giorni prima del loro compimento, per permettere ai fedeli di prepararsi.

Nel quadro delineato da padre Livio, la Russia avrebbe un ruolo centrale nella storia della salvezza, in parallelo con quanto annunciato a Fatima. Un tema caro anche a Papa Giovanni Paolo II, che attribuì alla Madonna di Fatima la propria sopravvivenza all’attentato del 13 maggio 1981.

Padre Livio si spinge oltre, ipotizzando che il pontefice attuale – da lui indicato come “Papa Leone XIV” – possa essere il Papa dei segreti, pur sottolineando il desiderio di lasciarlo libero di svolgere la sua missione. «La Madonna vincerà, ma con il nostro aiuto. Per questo dice: “Aiutatemi ad aiutarvi”», conclude.

Tra profezia, discernimento ecclesiale e attesa dei segreti, Medjugorje continua a interrogare credenti e osservatori, sospesa tra mistero e speranza.