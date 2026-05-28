Roberto Colella presenta il nuovo album a Casa Mehari, bene confiscato alla camorra di Quarto

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Roberto Colella ha scelto Casa Mehari – il bene confiscato alla camorra e ora proprietà del Comune di Quarto – per presentare il suo nuovo lavoro discografico, il primo album da solista: “Ce Sta Sempe Na Via”.

L’appuntamento è per giovedì 28 maggio – alle ore 19 – nella villa in via Nicotera n. 8 (parcheggio a due minuti a piedi, in via Pozzillo) per lo showcase presentato da Giusy Ferri e Ciro Biondi con firmacopie e con la possibilità di acquistare l’album – in versione cd o vinile. L’ingresso è gratuito con prenotazione: 371.6616672; 081.3538745. Ai due numeri sarà possibile anche inviare un messaggio whatsapp.

“Ce Sta Sempe Na Via” è un progetto discografico che parla di rinascita, attraversando emozioni, fragilità, speranza e consapevolezza sociale, tra ballate intime e brani carichi di energia. L’album – etichetta Full Heads – raccoglie canzoni che raccontano la rinascita attraverso una pluralità di prospettive, suoni ed atmosfere. Tra ballate intime e brani energici, l’album intreccia emozione e analisi sociale, fragilità e speranza, in un percorso sonoro che si apre al dialogo con l’ascoltatore. Brani corali e allegri (“Canto dei Soli” o “Tiemp’ perzo”) per esorcizzare il dolore di una generazione o quello degli schiavi del nuovo millennio, venditori ambulanti o anime dimenticate, esseri umani di serie B. La sua musica unisce tradizione e impegno sociale, con un forte legame alla sua terra.

Track list: La casa sull’albero; tutt’’o core mio; Saul e Isabela; Canto dei Soli; Sozinho; Ali ne*ro; Ali Bombay!; Tiempo perz’; Canto della memoria; Pe’ fà ammore na vota; Tutto passa.

Roberto Colella è autore, compositore e polistrumentista, per 12 anni frontman della band napoletana La Maschera. Fondata nel 2013, la band pubblica il primo album “‘O vicolo ‘e l’allerìa” (2014, Full Heads) e raggiunge fin da subito un buon successo di ascolti e di pubblico sia sul territorio nazionale che all’estero. Nel 2017, il loro album “ParcoSofia” è tra i finalisti delle Targhe Tenco come miglior album in dialetto; La Maschera inoltre vince il Premio Andrea Parodi e partecipa a importanti festival nazionali e internazionali quali lo Szieget, il Seoul Music Week, l’Home Festival, il Folkest e il GiXoni Music Concept. Nel 2019 arriva anche l’incontro con Vitorino Salomé, simbolo della musica popolare portoghese, che viene invitato come ospite al concerto del 19 dicembre alla “Casa della musica” di Napoli e con cui La Maschera registra “Se mai fossi”, riadattamento del brano di Salomé “Se tu es o meu amor”, pubblicato a gennaio 2020. Durante la pandemia, Roberto pubblica “Isolamente”, un album interamente suonato e prodotto in solo, un omaggio alla tradizione napoletana e sarda. Nel 2022, esce il terzo album de La Maschera, “Sotto chi tene core”, un concept album di 9 canzoni che parlano di riscatto sociale e sentimentale, un invito ad alzare lo sguardo e farsi avanti, cui seguono 3 tour nazionali con oltre 80 date, di cui numerosi sold out. Roberto Colella è anche autore di “Napoli 1943 – Sotto chi tene core”, una cartolina letteraria sulla resistenza partenopea durante la Seconda Guerra Mondiale. Il 15 agosto 2023 Roberto Colella si è esibito in Piazza del Plebiscito con uno spettacolo inedito, e il featuring a sorpresa di Lello Arena nell’ambito della rassegna “R-estate a Napoli”. A dicembre di quell’anno, Colella presenta il suo spettacolo “Ci inventeremo qualcosa” per 4 date al Teatro Cilea di Napoli. Con lui sul palco Michele Maione alle percussioni, gli Ondanueve String Quartet, e ospiti a sorpresa per ogni serata, a seguire il tour “Canzoni nude e racconti di Resistenza”, dieci date nei teatri di tutta Italia in duo con Michele Maione.Nell’estate 2025 scioglie la band che annuncia il Terminatour, 10 date in tutta Italia per salutare i fan e festeggiare questi 12 anni di musica, palchi e condivisione.













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