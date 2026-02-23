Festival di Sanremo 2026, il programma: cantanti e ospiti in scaletta

Visite: 26

16 Visite

la 76ª edizione del Festival di Sanremo si terrà al Teatro Ariston da martedì 24 a sabato 28 febbraio sotto la direzione artistica di Carlo Conti (alla quinta volta alla guida della kermesse dopo le edizioni del 2015, 2016, 2017 e 2025, e per la seconda volta consecutiva in generale). La co-conduttrice sarà Laura Pausini. In gara si sfideranno invece i 30 Big con brani inediti e quattro Nuove Proposte, due delle quali qualificate tramite Sanremo Giovani 2025 e due mediante Area Sanremo 2025 con i brani presentati durante le rispettive competizioni.

I BRANI DEI 30 BIG:

I BRANI DELLE NUOVE PROPOSTE:

Il vincitore della categoria Big avrà il diritto di rappresentare l’Italia all‘Eurovision Song Contest 2026, che si svolgerà dal 12 al 16 maggio a Vienna, in Austria.