Festival di Sanremo 2026, il programma: cantanti e ospiti in scaletta

la 76ª edizione del Festival di Sanremo si terrà al Teatro Ariston da martedì 24 a sabato 28 febbraio sotto la direzione artistica di Carlo Conti (alla quinta volta alla guida della kermesse dopo le edizioni del 2015, 2016, 2017 e 2025, e per la seconda volta consecutiva in generale). La co-conduttrice sarà Laura Pausini. In gara si sfideranno invece i 30 Big con brani inediti e quattro Nuove Proposte, due delle quali qualificate tramite Sanremo Giovani 2025 e due mediante Area Sanremo 2025 con i brani presentati durante le rispettive competizioni.
I BRANI DEI 30 BIG:
- Arisa con Magica favola
- Bambole di Pezza con Resta con me
- Chiello con Ti penso sempre
- Dargen D’Amico con AI AI
- Ditonellapiaga con Che fastidio!
- Eddie Brock con Avvoltoi
- Elettra Lamborghini con Voilà
- Enrico Nigiotti con Ogni volta che non so volare
- Ermal Meta con Stella stellina
- Fedez & Marco Masini con Male necessario
- Francesco Renga con Il meglio di me
- Fulminacci con Stupida sfortuna
- J-Ax con Italia Starter Pack
- LDA & Aka7even con Poesie clandestine
- Leo Gassmann con Naturale
- Levante con Sei tu
- Luchè con Labirinto
- Malika Ayane con Animali notturni
- Mara Sattei con Le cose che non sai di me
- Maria Antonietta & Colombre con La felicità e basta
- Michele Bravi con Prima o poi
- Nayt con Prima che
- Patty Pravo con Opera
- Raf con Ora e per sempre
- Sal Da Vinci con Per sempre sì
- Samurai Jay con Ossessione
- Sayf con Tu mi piaci tanto
- Serena Brancale con Qui con me
- Tommaso Paradiso con I romantici
- Tredici Pietro con Uomo che cade
I BRANI DELLE NUOVE PROPOSTE:
- Angelica Bove con Mattone
- Nicolò Filippucci con Laguna
- Blind, El Ma & Soniko con I miei DM
- Mazzariello con Manifestazione d’amore
Il vincitore della categoria Big avrà il diritto di rappresentare l’Italia all‘Eurovision Song Contest 2026, che si svolgerà dal 12 al 16 maggio a Vienna, in Austria.