Marano tra degrado e rimpallo di responsabilità: due lettere dei cittadini. “Traffico e buche”. “La vicenda di via Giordano Bruno”

1) Marano, una città lasciata a sé stessa

Spettabile Direttore,

con preghiera di pubblicazione.

Marano non è più una città: è diventata un percorso a ostacoli quotidiano. Traffico paralizzante, strade dissestate trasformate in trappole, rifiuti che si accumulano senza che nessuno intervenga. Un degrado diffuso che logora i cittadini giorno dopo giorno.

Nel frattempo, chi dovrebbe amministrare appare distante, invisibile, scollegato dalla realtà. La gestione commissariale, finora, non ha lasciato segni concreti: nessuna presenza tangibile sul territorio, nessun miglioramento percepito, nessuna risposta alle criticità. Solo silenzio, mentre la città affonda.

Si invita chi governa Marano a guardare ciò che accade fuori dai palazzi: le strade, i quartieri, la vita quotidiana di chi qui vive e lavora. Perché la sensazione diffusa è che la città sia stata abbandonata a sé stessa.

Marano è stanca. E non merita questo trattamento.

Firmato

Un cittadino di Marano

2) Cancello divelto e area pericolosa: serve chiarezza sulle responsabilità

Spettabile Direttore,

con preghiera di pubblicazione.

Nonostante ripetute segnalazioni, devo constatare con rammarico il totale disinteresse nella risoluzione della questione relativa alla titolarità e responsabilità di un’area viaria, in via Giordano Bruno, dai civici 31 al 33, attualmente in condizioni di grave pericolo.

Ad oggi, a causa di dichiarazioni discordanti, non è dato comprendere se l’asse viario in questione sia un bene confiscato alle mafie — come comunicato dal Comando dei Vigili Urbani di Marano — e dunque ricadente sotto la responsabilità dell’Agenzia Nazionale, oppure se sia nella disponibilità di soggetti privati o pubblici, secondo quanto riferito dalla stessa Agenzia.

Questo imbarazzante rimpallo di competenze produce un’unica conseguenza: il danno ricade sui cittadini.

Nella mattinata odierna ho nuovamente segnalato la presenza di un cancello divelto e penzolante, lamiere staccate e instabili, una catena tranciata. Materiale che costituisce serio pericolo per pedoni e veicoli, soprattutto in caso di vento forte, oltre a rendere l’area facilmente accessibile a malintenzionati.

Le transenne apposte dai Vigili Urbani — il cui intervento è stato sollecitato anche dalla scrivente insieme a quello dei Carabinieri — non possono rappresentare una soluzione definitiva né garantire realmente il divieto di accesso.

Si intendono qui reiterate le precedenti denunce-segnalazioni, restando in attesa di riscontro esaustivo entro sette giorni dalla presente.

Distinti saluti

Avv. Daniela Vallifuoco