IL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CINEMA DI POMPEI INCONTRA LE SCUOLE. AL VIA UN NUOVO PROGETTO EDUCATIVO PER AVVICINARE GLI STUDENTI AL CINEMA.

Il Festival Internazionale del Cinema di Pompei dà il via a un nuovo e ambizioso progetto educativo che coinvolgerà circa quindici istituti d’istruzione superiore della Campania. L’iniziativa offrirà a un gruppo di studenti di ogni scuola l’opportunità di prendere parte a un percorso formativo di trenta ore volto alla realizzazione di un cortometraggio. Tutti i lavori saranno poi proiettati durante la settimana del Festival, dal 1° al 7 giugno 2026, dando così ai ragazzi la possibilità di vedere il frutto del loro impegno sul grande schermo.

Il progetto, curato dal Festival Internazionale del Cinema di Pompei e dalla Fondazione Cultura&Innovazione, e pensato per avvicinare i ragazzi al mondo del cinema, è stato presentato stamani presso l’Istituto Casanova di Napoli davanti a oltre duecento studenti.

Presenti all’incontro: Annarita Borelli, Presidente Festival Internazionale del Cinema di Pompei, Enrico Vanzina, Direttore Artistico Festival Internazionale del Cinema di Pompei, Riccardo Iuzzolino, Presidente Fondazione Cultura&Innovazione e Palmira Masillo, Dirigente Scolastico dell’I.S. Casanova (Na).

Il progetto formativo darà agli studenti l’opportunità di sperimentare tutte le fasi della realizzazione cinematografica, dalla scrittura della sceneggiatura alla post-produzione del cortometraggio. I ragazzi, suddivisi nei vari ruoli di sceneggiatori, registi, filmmaker, operatori di ripresa, fonici e montatori, lavoreranno insieme per creare un cortometraggio sul tema centrale del Festival: l’identità culturale.

A introdurre l’iniziativa Annarita Borelli, Presidente e ideatrice del Festival, che ha curato la direzione e il coordinamento generale: “Questa iniziativa rappresenta un’opportunità unica per i ragazzi di immergersi nel mondo del cinema, non più solo come spettatori, ma come protagonisti attivi e creatori di storie. Il nostro obiettivo è far crescere il Festival con una sezione dedicata ai giovani talenti e, al contempo, portare il cinema direttamente nelle scuole, unendo la teoria e la pratica in un percorso che stimola la creatività, la collaborazione e l’innovazione. Questo progetto non è solo una lezione di cinema, ma una vera e propria esperienza che offre ai giovani un’opportunità irripetibile di crescita culturale e professionale, preparandoli a essere i cineasti del futuro.”

A seguire, un momento imperdibile per tutti i partecipanti: Enrico Vanzina, Direttore Artistico del Festival, ha tenuto una coinvolgente lectio magistralis sul tema “Come si fa cinema”. Un’opportunità unica per gli studenti di confrontarsi direttamente con una delle figure più prestigiose del panorama cinematografico, imparando da lui le tecniche e i segreti del mestiere. L’incontro ha rappresentato una preziosa occasione di crescita per i giovani partecipanti.

“Il cinema non è solo arte, è un mestiere che richiede competenze pratiche e concrete. Le nuove generazioni devono avere l’opportunità di imparare come raccontare storie, ma anche come organizzare un set, gestire una produzione e affrontare le sfide quotidiane di un progetto. Imparare a fare cinema significa acquisire abilità che vanno dalla scrittura alla regia, dalla tecnica alla gestione delle risorse. È un mondo che stimola la creatività, ma insegna anche il valore del lavoro di squadra, della pianificazione e della perseveranza. Prepararsi per il cinema vuol dire prepararsi per qualsiasi settore, perché l’approccio che si impara sul set è lo stesso che serve nella vita professionale”. Queste le parole di Enrico Vanzina, Direttore Artistico del Festival Internazionale del Cinema di Pompei.

Con questo evento, il Festival Internazionale del Cinema di Pompei conferma il suo impegno verso la formazione e la promozione della cultura cinematografica, creando un ponte diretto tra scuola, industria e giovani talenti. Un’iniziativa che non solo arricchisce il panorama culturale, ma offre anche nuove opportunità ai giovani di cimentarsi in un percorso creativo, stimolante e concreto.













