Calvizzano, cade in scooter: paura in via Adda al confine con Marano

Incidente nella tarda serata di venerdì in via Adda, a Calvizzano, al confine con Marano, nei pressi della pizzeria Whatsapp.

Un ragazzo, che pare fosse a bordo di uno scooter, avrebbe perso il controllo del mezzo, non è ancora chiaro se nel tentativo di evitare alcune buche o per altre ragioni, cadendo rovinosamente sull’asfalto. L’impatto è stato violento. Sul posto sono intervenute un’ambulanza e un’auto medica per i primi soccorsi: il giovane è stato stabilizzato e poi trasportato in ospedale. Seguiranno aggiornamenti.













