CAIVANO, PRIMA TAPPA DEL PROGETTO ROTARIANO “FUTURO NEL CUORE”

Prima tappa domani all’Istituto Comprensivo S. M. Milani di Caivano per le visite cardiovascolari pediatriche nelle scuole dell’area Nord di Napoli del progetto “Futuro nel Cuore”, promosso dal Rotary Club Afragola-Frattamaggiore “Porte di Napoli”.

Ad eseguire le visite specialistiche ai piccoli alunni della scuola caivanese sarà il professor Marco Mucerino, coordinatore scientifico del progetto.

Attraverso screening cardiovascolari gratuiti sarà possibile individuare precocemente eventuali patologie cardiache che necessitano di monitoraggio o intervento. Obiettivo primario dell’iniziativa è promuovere la prevenzione precoce e garantire ai bambini una vita lunga e sana.

Il progetto “Futuro nel Cuore” ha ottenuto il patrocinio morale stabile dell’ASL Napoli 2 Nord e, in occasione della tappa di domani, anche quello del Comune di Caivano, la cui amministrazione ha espresso apprezzamento per la promozione sul territorio di iniziative realizzate in collaborazione con associazioni da sempre contraddistinte da un forte impegno sociale.

All’iniziativa parteciperanno il Presidente del Rotary Club Pierluigi Di Micco, il Segretario Michelangelo Emione, nonché diversi altri soci ed un equipe di animatori dell’associazione AGI, che doneranno ai bambini momenti di gioia e felicità.

Il progetto proseguirà nei prossimi mesi su tutta l’area a Nord di Napoli, confermando l’impegno del Rotary Club a favore della salute, dell’infanzia e del bene comune.













