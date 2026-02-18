I MITI DEL WRESTLING: IL RITORNO DEI GLADIATORI A SAN SEBASTIANO AL VESUVIO

Condividi

San Sebastiano al Vesuvio 17 febbraio 2026 – L’adrenalina è pronta a esplodere: il grande wrestling fa tappa a Napoli. Sabato 21 febbraio alle ore 17:30, il PalaWojtyla di San Sebastiano al Vesuvio ospiterà “I Miti del Wrestling: Il ritorno dei gladiatori”, un evento imperdibile con grandi star internazionali e ben sei titoli in palio, per una vera Night of Champions a ingresso gratuito, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

A brillare sarà soprattutto il match valido per il titolo il campione di campione dell’Unione Europea de I Miti del Wrestling: il romano Flavio Augusto, affronterà il temibile Luke Astaroth, un gigante da 140 kg. Un altro importante match vedrà impegnato il campione mondiale Kobe Nitro, esponente della WAW, la celebre federazione inglese guidata dalla famiglia della superstar WWE e AEW Paige. Il suo avversario sarà la leggenda del wrestling europeo Fabio Ferrari, che per l’occasionale metterà in palio il titolo di campione europeo della PWLE: chi uscirà vincitore porterà a casa entrambe le cinture.

Ma non finisce qui: In programma anche la difesa del prestigioso Bruno Sammartino Legacy Women’s Championship da parte di Miss Monica, volto noto anche in WWE, il titolo italiano della Dream, che sarà messo in palio da Gianluca Vitale e l’EPW Silver title, attualmente alla vita del casertano Omar Prince. Tra gli ospiti d’onore ci sarà Max Peach, già atleta della nota federazione tedesca WXW. Spettacolo assicurato anche con match tra pesi leggeri e incontri di coppia in una serata di grande wrestling.













