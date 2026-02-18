Confermata l’anticipazione di TerranostraNews: c’è un nuovo cuore per il piccolo paziente del Monaldi. Oggi l’ultimo consulto, ecco da chi sarà composto il team

È stata confermata nella notte l’anticipazione di TerranostraNews: è disponibile un nuovo cuore per il bambino ricoverato all’ospedale Ospedale Monaldi, già sottoposto a trapianto lo scorso 23 dicembre con un organo poi risultato danneggiato durante il trasporto. Dopo giorni di angoscia e preghiere, la madre del piccolo, Patrizia, è stata convocata con urgenza dalla direzione sanitaria. In un primo momento si era temuto il peggio, ma la comunicazione si è rivelata positiva: c’è un organo compatibile e si può procedere con un nuovo intervento. A ufficializzare la notizia in televisione è stato l’avvocato della famiglia, Francesco Petruzzi, intervenuto durante la trasmissione “È sempre carta bianca” su Rete 4, condotta da Bianca Berlinguer. «Confermo che c’è un cuore nuovo, bisogna procedere subito», ha dichiarato, precisando che altri tre centri erano in attesa dello stesso organo. Secondo quanto emerso, a proporsi per eseguire il nuovo intervento sarebbe stato lo stesso cardiochirurgo che aveva operato il bambino a dicembre, attualmente al centro dell’indagine della Procura di Napoli sul precedente trapianto. La notte è trascorsa tra verifiche cliniche, controlli di compatibilità e massima attenzione alle modalità di trasporto dell’organo, probabilmente proveniente da una regione del Nord Italia. La vicenda è seguita con attenzione anche dalla magistratura partenopea e dai carabinieri del Nas. Nelle prossime ore si attende la conferma definitiva del match immunologico e il via libera all’intervento che potrebbe ridare speranza al piccolo paziente e alla sua famiglia.

Prende corpo l’ipotesi di un cuore trapiantabile per il bambino ricoverato all’ospedale Monaldi di Napoli, attaccato a una macchina salvavita, dopo il trapianto fallito il 23 dicembre.

“Si deve valutare se il gruppo sanguigno del cuore da impiantare sia compatibile con quello del piccolo Domenico e se il bimbo sarà trapiantabile” ha detto Francesco Petruzzi, legale della famiglia del piccolo ricoverato in terapia intensiva. Nella serata di martedì la mamma era stata convocata dalla direzione sanitaria perché c’è un cuore per un potenziale trapianto, ma la decisione è rimessa al team di specialisti in arrivo mercoledì mattina. Un pool di medici da tutto il mondo studierà il caso.

A confermarlo è anche l’Azienda Ospedaliera dei Colli. “Ogni decisione in merito all’allocazione dell’organo sarà presa solo in seguito alla valutazione del team di esperti che nella giornata di oggi mercoledì si esprimerà sulla trapiantabilità del piccolo paziente, ricoverato presso la Terapia Intensiva del Monaldi. Tale attesa non avrà alcuna ripercussione sul cuore del donatore in quanto compatibile con la gestione della donazione in corso“.

Chi farà parte dell’Heart Team

Tra le strutture coinvolte nell’Heart Team ci saranno sicuramente il professor Lorenzo Galletti e dottoressa Rachele Adorisio del Bambin Gesù di Roma, il professor Giuseppe Toscano dell’Aou di Padova, il dottor Amedeo Terzi dell’Asst Papa Giovanni XXIII – ospedale di Bergamo e il professor Carlo Pace Napoleone dell’ospedale Regina Margherita di Torino.