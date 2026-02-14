Telesoccorso e Teleassistenza a Napoli: un presidio silenzioso che salva vite Intervista a Sanny De Vita, r

Condividi

A cura dell’ Avvocato Lelio Mancino

Napoli rafforza la rete di protezione sociale per le persone più fragili attraverso il servizio di Telesoccorso, Teleassistenza e Telecontrollo, uno strumento gratuito pensato per garantire sicurezza, autonomia e intervento immediato in caso di emergenza domestica.

Ne parliamo con Sanny De Vita, referente del gruppo territoriale Napoli Ovest di Cittadinanzattiva, impegnato nella promozione e diffusione del servizio sul territorio.

Dott. De Vita, qual è la funzione concreta del Telesoccorso?

Il servizio nasce per tutelare anziani e persone con disabilità che vivono sole o in condizioni di particolare fragilità. Attraverso un dispositivo installato presso il domicilio, l’utente può attivare, premendo un semplice tasto “SOS”, un collegamento diretto con la Centrale Operativa Sociale.

In caso di malore, caduta o altra emergenza domestica, l’operatore interviene immediatamente attivando familiari, vicini o, se necessario, il servizio di emergenza sanitaria.

È un sistema semplice ma fondamentale, che consente di restare nella propria casa in sicurezza.

Chi può accedere al servizio?

Il servizio è completamente gratuito ed è riservato ai residenti del Comune di Napoli che rientrano nei seguenti requisiti:

persone con più di 65 anni;

persone con meno di 65 anni affette da gravi patologie certificate;

cittadini residenti sul territorio comunale.

Non vi è incompatibilità con altri servizi socio-sanitari eventualmente già attivi.

È solo un servizio di emergenza?

Non solo. Oltre alla gestione delle emergenze, il servizio prevede un’attività di telemonitoraggio: gli operatori effettuano chiamate periodiche per verificare le condizioni di salute dell’utente e il corretto funzionamento del dispositivo.

Si tratta, dunque, non solo di un intervento reattivo, ma di un modello di prevenzione e accompagnamento sociale.

Come si presenta la domanda?

Per accedere al servizio è necessario rivolgersi al Centro di Servizio Sociale Territoriale o alla PUAT (Porta Unitaria di Accesso Territoriale) della propria Municipalità.

Alla richiesta devono essere allegati:

Relazione dell’Assistente Sociale competente;

Certificato medico (per utenti sotto i 65 anni con disabilità);

Documento di riconoscimento in corso di validità.

Per informazioni è attivo il numero 081 5627027.

Perché è importante diffondere questo servizio?

“In territori complessi come Napoli Ovest, dove molte persone anziane vivono sole, il telesoccorso rappresenta un presidio di sicurezza e civiltà.

Non è soltanto un dispositivo tecnologico: è una rete di protezione sociale che garantisce dignità, autonomia e tempestività di intervento.

Un piccolo pulsante può davvero fare la differenza tra il rischio e la tutela della vita.”













