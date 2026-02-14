Casoria. Mamma di due alunni aggredisce professoressa in aula davanti ad altri studenti: choc a scuola

Una madre di due studenti si è presentata all’ingresso dell’istituto professionale Torrente di Casoria chiedendo di parlare con uno dei figli. Senza difficoltà è entrata nella scuola e ha raggiunto l’aula dove si stava svolgendo una lezione di Matematica. Dopo un acceso confronto verbale con la docente, la donna l’ha aggredita fisicamente davanti agli studenti, costringendo alcuni di loro ad allontanarsi dall’aula per la paura.

L’intervento di alcuni alunni e del personale scolastico ha evitato conseguenze peggiori. La professoressa è stata accompagnata in ospedale per le cure del caso e ha presentato denuncia ai carabinieri. La Procura di Napoli Nord ha avviato un’indagine per chiarire la dinamica dei fatti.

La dirigente scolastica ha disposto accertamenti interni per verificare eventuali responsabilità e criticità nei protocolli di sicurezza. L’episodio ha suscitato forte preoccupazione tra genitori e studenti, che chiedono maggiore trasparenza e misure per garantire sicurezza e serenità all’interno dell’istituto.

L’accaduto si inserisce in un clima già delicato per la scuola, recentemente segnata anche da altri episodi di violenza tra studenti. Una vicenda che riaccende il dibattito sulla tutela del personale scolastico e sulla necessità di rafforzare il rispetto delle regole negli ambienti educativi.