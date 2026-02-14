Napoli: carabinieri sventano truffa a Chiaia. Nel mirino un’anziana

Condividi

Su delega del Procuratore della Repubblica di Napoli si comunica che, i Carabinieri della Stazione di Chiaia hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli nei confronti di un quarantenne napoletano già noto alle forze dell’ordine. L’indagato è gravemente l’indiziato di una tentata truffa aggravata in concorso, commessa nel maggio scorso ai danni di un’anziana signora del quartiere Chiaia. Utilizzando la tecnica del “finto carabiniere”, il quarantenne avrebbe tentato di sottrarre del denaro e preziosi alla vittima presentandosi a casa della stessa e provando ad aprirle la cassaforte. Le indagini condotte dai militari della Stazione di Chiaia e coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli, hanno consentito di documentare il coinvolgimento dell’indagato, ripreso anche da telecamere e lettori targhe installati in zona.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e, quindi, presunte innocenti fino a sentenza definitiva.













