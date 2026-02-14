Secondigliano: una penna taglierino trovata nelle mani di un bimbo di 13 anni. A chiamare i carabinieri la preside 

Condividi

É stata la preside a chiamare i carabinieri. Perché ci sono le campagne di sensibilizzazione, i metal detector ma anche gli occhi esperti di chi vive quotidianamente i banchi di scuola. E non importa se parliamo di una scuola secondaria di primo grado con alunni che vanno dai 10 (quando si tratta di bambini anticipatari) ai 14 anni: l’attenzione deve essere sempre alta.

Siamo a Secondigliano e i carabinieri della locale stazione, su segnalazione della dirigente scolastica, intervengono nell’istituto Savio Alfieri per il ritrovamento di una arma, sì artigianale ma comunque pericolosissima.

C’è lezione quando la professoressa di matematica e quella di sostegno notano il bambino. Ha 13 anni e prende dallo zaino qualcosa e lo mostra al suo amichetto di banco. Le insegnanti intervengono.

Sembra un pennarello o forse una biro ma in realtà, ciò che al primo sguardo potrebbe apparire come mezzo per dar sfogo alla creatività, è uno strumento potenzialmente micidiale.

L’arma è composta da un tubicino in plastica alla cui estremità è incastrata una punta di taglierino che è coperta da un tappo per penna. Una lama di ricambio n. 11, comunemente utilizzata per taglierini di precisione.

Se si cerca sul web la descrizione parla chiaro: “Ideale per lavori di precisione, modellismo, taglio di carta, cartone e pellicole sottili. Realizzata in metallo sottile e molto affilato per tagli netti e precisi, come un bisturi”.

“Prestare estrema attenzione” – si legge ancora sul web – “durante la manipolazione e la sostituzione per evitare lesioni”.

La preside ha già convocato un consiglio straordinario per affrontare la vicenda. I genitori dell’alunno sono stati avvisati. Ci sarà un procedimento disciplinare per il 13enne.

I carabinieri hanno segnalato i genitori all’Autoritá giudiziaria e informato la procura per i minorenni.

