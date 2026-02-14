“Angelo  Mellone Swing quartet”:evento speciale ospitato da “Il Moro” di Cava de’ Tirreni

Condividi

Giovedi 19 febbraio un evento speciale, fuori dal cartellone jazzistico a “Il Moro” di Cava De’Tirreni, promosso dalla Banca Monte Pruno e DLive Media.

Una serata tra musica e parole con Angelo Mellone, scrittore, direttore Rai DayTime e artista eclettico, in un concerto insieme a Domenico Andria al basso, Igor Di Martino alla chitarra e Salvatore Rainone alla batteria.

Angelo Mellone, voce e pianoforte, guiderà il pubblico nella musica swing con un repertorio che va da Buscaglione a Sergio Caputo passando per alcuni inediti. Un viaggio dalle sonorità anni ’50 fino alla contemporanea, tra improvvisazione, ritmo e sentimento.

Una serata di musica, parole e swing. Un format che mescola musica, testi e ironia, già apprezzato in diverse città del Nord e Centro Italia e che, per la prima volta, fa tappa a Cava de’ Tirreni.

Il concerto sarà preceduto da un talk dell’artista in dialogo con la giornalista musicale Valeria Saggese, conduttrice e autrice radio e tv (Rai)

Il programma della serata prevede

Ore 21:00

Angelo Mellone in dialogo con Valeria Saggese

Ore 21:30

Concerto – Swing Quartet













