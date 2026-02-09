Cuore in attesa per Tommaso al Monaldi, la Procura indaga su possibili omissioni sanitarie

Dolore, amarezza e una profonda esigenza di verità. Sono queste le parole che accompagnano le ore drammatiche vissute attorno alla vicenda del piccolo Tommaso, il bambino di due anni e tre mesi affetto da una grave patologia cardiaca, per il quale si attende con speranza l’arrivo di un cuore compatibile per il trapianto.

Mentre in tutta la città si moltiplicano i messaggi di vicinanza e la solidarietà umana cresce di ora in ora, la magistratura napoletana ha avviato gli accertamenti del caso. I pubblici ministeri stanno infatti lavorando per verificare se vi siano state responsabilità sanitarie, alla luce di elementi che potrebbero configurare un grave episodio di colpa medica.

La Procura di Napoli, attraverso la sezione specializzata in “colpe mediche” e coordinata dal procuratore aggiunto Antonio Ricci, ha aperto un fascicolo d’indagine. Al centro delle verifiche vi sarebbero eventuali omissioni o criticità nelle procedure sanitarie adottate, che ora saranno attentamente analizzate.

L’obiettivo degli inquirenti è fare piena luce sull’accaduto, mentre resta viva la speranza che per Tommaso possa arrivare al più presto la possibilità di un trapianto, unica strada per salvargli la vita.