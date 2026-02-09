Voleva rubare una moto da 15mila euro: arrestato Fares Bouzidi, l’amico di Ramy

Condividi

Visite: 20

12 Visite

È finito in manette con l’accusa di furto Fares Bouzidi, il giovane tunisino che la notte del 24 novembre 2024 era alla guida dello scooter Yamaha T-Max sul quale si trovava anche il suo amico Ramy Elgaml. Sono pochi a non ricordare quel fatto di cronaca: i due ragazzi incrociarono una pattuglia dei Carabinieri nota in zona Corso Como, a Milano, e non si fermarono all’alt, dando vita a un rocambolesco inseguimento.

Dopo una fuga in cui vennero toccati anche i 120 km/h, si arrivò al fatale schianto: la parte posteriore dello scooter impatto contro la parte anteriore della gazzella dei carabinieri, e il mezzo finì fuori strada, impattando contro un palo del semaforo. Ramy perse la vita e alcuni carabinieri sono finiti indagati.

A distanza di anni, ecco che il nome di Fares Bouzidi balza nuovamente agli onori della cronaca. Stando a quanto riferito fino ad ora, nella notte di sabato, intorno alle 23.00, Bouzidi è stato sorpreso in via Elba, a poca distanza da piazza Piemonte, mentre cercava di portare via una Yamaha Teneree da 15mila euro. Insieme a lui si trovava un amico.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti