Droga e telefoni in carcere, il Riesame salva 35 indagati

Il Tribunale del Riesame di Napoli ha dichiarato inammissibile il ricorso della Procura sulle misure cautelari nei confronti di 35 indagati per l’introduzione di droga e telefoni cellulari nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.

I pm Gaudino e Condello avevano chiesto misure cautelari per tutti, respinte dal giudice di primo grado. Il Riesame ha confermato il rigetto, accogliendo le difese degli avvocati Nunzia Della Corte, Luigi Poziello, Domenico Dello Iacono e Pietro Conte.

Le indagini hanno utilizzato intercettazioni e sistemi di videosorveglianza all’interno della struttura. Tra gli indagati figurano detenuti e soggetti esterni, tutti presunti innocenti fino a sentenza definitiva.













