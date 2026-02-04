Nella Giornata Mondiale contro il Cancro, il Centro Aktis ricorda il suo fondatore Gianfranco Scoppa

Nel giorno in cui il mondo si ferma a riflettere sulla lotta contro il cancro, il Centro Aktis di Marano sceglie di affidarsi alla memoria e alle parole di chi ne ha tracciato la strada. La Giornata internazionale contro il cancro diventa così un momento di ricordo, ma anche di impegno, nel segno del Dott. Prof. Gianfranco Scoppa, medico e ricercatore scomparso nel 2010, figura di primo piano della medicina italiana e internazionale.

Scoppa non è stato soltanto un professionista stimato. È stato un visionario capace di immaginare e costruire una struttura che, negli anni, si è affermata come punto di riferimento assoluto nel campo della radioterapia e della diagnostica avanzata. Il Centro Aktis nasce dalla sua idea di una medicina moderna, fondata sull’innovazione tecnologica ma soprattutto sull’attenzione alla persona.

A distanza di anni dalla sua scomparsa, il suo esempio ed i suoi insegnamenti continuano a vivere ogni giorno nei corridoi del centro, oggi guidato dal figlio Valerio. Una continuità non solo familiare, ma soprattutto professionale e morale, che mantiene saldi i valori su cui il fondatore aveva costruito il progetto: qualità delle cure, ricerca costante e centralità del paziente.

Il contributo di Gianfranco Scoppa alla lotta contro i tumori ha lasciato un segno profondo. Le sue competenze e il suo lavoro lo avevano portato a essere riconosciuto ben oltre i confini nazionali, rendendolo una personalità apprezzata anche a livello internazionale. Non a caso, oggi l’Unità operativa di radioterapia del Centro Aktis porta il suo nome.

Ma ciò che resta più forte è l’impronta umana: la capacità di guardare alla malattia con rigore scientifico senza mai perdere il senso di responsabilità verso chi soffre.

