Mugnano. Si presenta al funerale del suo ex, scoppia la rissa con i parenti del defunto davanti alla chiesa e alla caserma

Doveva essere un momento di raccoglimento e dolore per l’ultimo saluto a G.V., morto a soli 23 anni dopo una lunga battaglia contro un tumore. Invece il funerale si è trasformato in una scena di caos e violenza. È successo a Mugnano, davanti alla chiesa di via Napoli e alla caserma dei carabinieri, dove è esplosa una rissa che ha coinvolto i familiari del giovane, un neo laureato in ingegneria e l’ex fidanzata del defunto, presentatasi alle esequie.

Proprio la presenza della ragazza avrebbe riacceso tensioni e rancori mai sopiti. In pochi istanti si è passati dalle parole ai fatti: urla, spintoni e colpi (botte) sotto gli occhi increduli dei presenti. Il tutto a pochi metri dalla stazione dei carabinieri di Mugnano, in un contesto che avrebbe dovuto essere segnato solo dal silenzio e dal rispetto per il lutto.













