Perugia, confiscati beni per 5 milioni a imprenditore vicino al clan dei Casalesi

La Direzione Investigativa Antimafia e la Guardia di Finanza hanno eseguito un provvedimento di sequestro e

contestuale confisca, disposto dal Tribunale delle Misure di Prevenzione di Perugia, nei confronti di un

imprenditore di origini siciliane di 62 anni, attualmente detenuto, che si ritiene abbia agevolato il clan dei

Casalesi riciclandone i capitali illecitamente accumulati.

Nella relativa proposta a firma del Direttore della DIA, che ha valorizzato le risultanze di procedimenti penali

definiti e di altri ancora in corso, il più grave dei quali incardinato a Perugia, l’attenzione si è focalizzata sul

profilo economico-patrimoniale dell’uomo – connotato da pericolosità c.d. qualificata per la contiguità al citato

clan campano – il quale, a partire dal 2010, ha effettuato ingenti investimenti nel settore immobiliare in varie

parti d’Italia, di importo incongruente rispetto alle di lui capacità reddituali.

La confisca ha riguardato quote di partecipazione, immobili e conti correnti di 9 società con sedi nelle provincie

di Milano, Verona, Massa Carrara, Pistoia, Forlì e Pordenone nonché un fabbricato in corso di costruzione e

destinato ad abitazioni private in provincia di Messina, per un valore complessivo stimato in circa 5 milioni di

euro.













