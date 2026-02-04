Mare agitato nel Golfo, trasporti in difficoltà: stop a diverse corse per Ischia e Procida

Giornata complessa per i collegamenti marittimi nel Golfo di Napoli. Dopo i primi disagi registrati nella giornata di ieri, anche oggi chi deve raggiungere Ischia e Procida via mare si trova a fare i conti con una situazione complicata.

Le condizioni del mare e del vento hanno infatti inciso pesantemente sulla regolarità dei trasporti, causando la cancellazione di numerose corse dei mezzi veloci diretti verso entrambe le isole. I disservizi hanno riguardato in particolare gli aliscafi, fermi a causa del moto ondoso che rende difficoltose le operazioni di navigazione.

Problemi anche per alcuni collegamenti effettuati con i traghetti sulla tratta Procida–Pozzuoli, dove diverse corse sono state sospese sia in partenza che in arrivo. Al momento, invece, risultano operativi i collegamenti programmati da e per Ischia, che vengono effettuati regolarmente.