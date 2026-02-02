Villa Venusio torna ai mugnanesi: firmato l’atto, è patrimonio della comunità

Condividi

Con la firma dell’atto notarile si chiude ufficialmente una lunga fase fatta di trattative, lavoro silenzioso e determinazione. Da oggi Villa Venusio è finalmente patrimonio della comunità di Mugnano, un bene storico restituito alla città dopo anni di abbandono e incertezze.

La storica Villa della Marchesa viene così sottratta definitivamente alle speculazioni edilizie, all’incuria e al vandalismo, tornando a essere un bene pubblico al servizio dei cittadini. Un passaggio fondamentale che segna una nuova pagina per Mugnano e per uno dei suoi luoghi più identitari.

L’Amministrazione comunale ha già avviato la progettazione per la rinascita del complesso, che diventerà uno spazio pubblico aperto a tutti, un vero e proprio polmone verde nel cuore del centro cittadino, pensato come luogo di incontro, aggregazione e condivisione. Un bene comune destinato a tornare a vivere insieme alla città.

Un ruolo centrale lo avrà anche la cappella sconsacrata, carica di storia e suggestione, che sarà trasformata nella nuova sede dei matrimoni civili. Un luogo simbolico, autentico, profondamente legato all’identità mugnanese, dove amore, promesse e nuove famiglie potranno trovare una cornice unica.

Per il sindaco, l’acquisizione di Villa Venusio rappresenta un risultato che va oltre il ruolo istituzionale.

«Da bambino – ricorda – entravo qui di nascosto, con il cuore che batteva forte, spinto dalla curiosità e da quella leggenda che tutti conoscevamo: il fantasma della marchesa. C’era paura, ma anche fascino. Era un luogo che sentivamo nostro, anche se non lo era».

Oggi quel luogo viene finalmente riconsegnato alla città, diventando simbolo concreto di una promessa mantenuta.

«È motivo di profondo orgoglio – conclude il sindaco – sapere che lascerò il mandato con un altro impegno rispettato».

Villa Venusio non è più il simbolo dell’abbandono, ma una storia che ricomincia.

Una storia che appartiene a tutti.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto all’Ufficio Urbanistica e Patrimonio per l’impegno e il lavoro svolto nel raggiungimento di questo importante risultato.













