Dramma a Benevento, spara alla moglie con un fucile: lei in gravissime condizioni

Una donna di 30 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata colpita da diversi colpi di fucile esplosi dal marito, un uomo di 38 anni, all’interno della loro abitazione. Il drammatico episodio si è verificato a Paduli, in contrada Femina Arsa, nel Beneventano. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe aperto il fuoco contro la moglie per cause ancora in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri della Compagnia di Benevento, che hanno trovato il 38enne nei pressi dell’abitazione e lo hanno immediatamente arrestato. La donna è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in codice rosso all’ospedale “San Pio” di Benevento, dove è attualmente ricoverata in gravi condizioni. I medici si sono riservati la prognosi. I Carabinieri hanno avviato le indagini per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e il contesto in cui è maturata l’aggressione. L’arma utilizzata è stata sequestrata e sarà sottoposta agli accertamenti di rito.