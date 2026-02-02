Marano, i commissari sconfessano la giunta Morra: via dalla CUC Nolana e adesione ad Agrorinasce dell’ex procuratore Troncone

Condividi

A poco più di un anno, un anno e mezzo dall’adesione, arriva una scelta amministrativa che segna una netta discontinuità con il passato recente, con la giunta Morra, reduce da scioglimento per mafia. Con un atto fortemente voluto dai commissari straordinari alla guida dell’ente, il Comune ha deciso di abbandonare la Centrale Unica di Committenza Nolana (CUC).

Marano si avvia ora ad aderire alla CUC Agrorinasce, organismo presieduto dall’ex procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, Maria Antonietta Troncone, figura di alto profilo istituzionale e simbolo di legalità nei territori complessi dell’area nord di Napoli.

La decisione dei commissari si inserisce in un percorso di revisione e rafforzamento degli strumenti amministrativi, soprattutto in settori delicati come gli appalti pubblici. La CUC Nolana, infatti, ha gestito negli anni procedure finite al centro di polemiche e interrogativi, come evidenziato a più riprese da Terranostranews. Tra queste, il controverso bando per il servizio di raccolta dei rifiuti, affidato a una ditta che successivamente ha ceduto il servizio a un’altra società, con passaggi che, già in fase di stipula del contratto, avevano sollevato non poche perplessità.

L’adesione ad Agrorinasce rappresenta dunque un segnale chiaro di cambio di rotta, orientato a criteri di maggiore trasparenza, controllo e affidabilità nella gestione delle gare pubbliche.

Va riconosciuto che, in questa fase, alcuni atti significativi i commissari li stanno portando avanti, come la nomina di un nuovo legale dell’ente, seppur qualche critica è sembrata legittima laddove sono stati confermati alcuni funzionari in deleghe chiave per l’ente.

Ora, però, l’attenzione dei cittadini si concentra su altro. Se sul piano amministrativo e della legalità i segnali iniziano ad arrivare, dal Comune si attende uno sforzo ancora maggiore sui problemi del quotidiano: la gestione dei rifiuti, le condizioni delle strade, il decoro urbano e i servizi essenziali che incidono direttamente sulla qualità della vita.

