Canguro, che botto! 23 ori e un messaggio che va oltre il tatami: il team Napolano domina a Giugliano

Il 2026 si apre nel segno del Team Canguro, protagonista assoluto al palazzetto dello sport di Giugliano in Campania, dove il Taekwondo diventa spettacolo, risultati e soprattutto valori. A guidare questa straordinaria realtà è il maestro Giuseppe Napolano, insieme ai suoi collaboratori Angelo Adda, punto di riferimento della sede di Aversa, e Carmine Arena, responsabile della sede di Qualiano.

Sul piano sportivo i numeri parlano chiaro: 23 medaglie d’oro, conquistate da atleti dai 5 anni fino ai senior di 20 anni, che hanno portato i cangurotti sul gradino più alto del podio assoluto del torneo interregionale, certificando la professionalità e la dedizione di uno staff che cura ogni dettaglio della crescita dei suoi atleti.

Ma il successo del Team Napolano non si ferma alle medaglie. Da poco è nato il progetto “TAEKWONDO PER TUTTI”, un’iniziativa dal forte valore sociale che apre le porte dello sport anche ai bambini appartenenti alle fasce più deboli, offrendo loro opportunità, inclusione e un ambiente sano in cui crescere.

E il futuro è già scritto. A margine del trionfo di Giugliano, il maestro Giuseppe Napolano ha annunciato una prossima apertura ad Arzano, dove il progetto “TAEKWONDO PER TUTTI” prenderà vita in maniera ancora più ampia e inclusiva. Nella nuova sede, oltre all’accoglienza dei bambini delle fasce più deboli, si apriranno le porte anche agli over 60, con programmi dedicati pensati per combattere la sedentarietà e la solitudine che troppo spesso colpiscono i nostri nonni.

Un Taekwondo che diventa strumento di benessere, socialità e prevenzione, capace di unire generazioni diverse sotto gli stessi valori di rispetto, movimento e condivisione.

Sul tatami di Giugliano, i cangurotti hanno dimostrato che la Campania – e l’Italia intera – sanno sempre dire la loro, quando dietro ai risultati c’è una visione chiara e un cuore grande.

Il Team Canguro vola alto, dentro e fuori dal campo. E questo, forse, è il successo più bello 🥇❤️













