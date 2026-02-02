Napoli nord. Tre rapine nei supemercati e inseguimento da film: arrestati ma subito scarcerati

Condividi

Tre rapine armate, un’auto rubata e un inseguimento ad alta velocità tra Giugliano e Sant’Antimo: è il bilancio dell’operazione che ha portato all’arresto di Guido Semprebuono, 19 anni di Giugliano, Giacomo Grappa, 22 anni di Sant’Antimo, e di un minorenne di 17 anni, anch’egli di Giugliano.

I tre erano stati fermati giovedì dai carabinieri di Sant’Antimo dopo la rapina al Lidl di Casandrino, messa a segno con il volto coperto e arma in pugno. La fuga, a bordo di una Lancia Y rubata, si è conclusa dopo circa sei chilometri di inseguimento tra strade trafficate, marciapiedi e pedoni terrorizzati, grazie all’intervento congiunto delle pattuglie e della sezione radiomobile di Giugliano.

Addosso ai rapinatori i militari hanno trovato 900 euro in contanti, un coltello e un cacciavite. Contestati i reati di rapina pluriaggravata, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale, oltre al porto di armi. Agli indagati vengono attribuite anche le rapine al Lidl di Melito e all’Eurospin di Sant’Antimo.

Nonostante la gravità dei fatti, dopo l’udienza di convalida il Gip ha disposto per i due maggiorenni gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, accogliendo le richieste dei legali Luigi Poziello, Teresa Frippa e Antonio Peluso. Per il minorenne è stato disposto il collocamento in una casa famiglia.

Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare il coinvolgimento del gruppo in altre rapine commesse con le stesse modalità.

