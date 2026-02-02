Controlli “ad alto impatto” tra Melito e Mugnano: droga sequestrata e oltre 15mila euro di multe

Condividi

Visite: 134

72 Visite

Servizio straordinario di controllo del territorio nella serata di ieri tra Melito e Mugnano, dove le forze dell’ordine hanno messo in campo un’operazione ad “alto impatto” finalizzata al contrasto di illegalità diffusa, spaccio e violazioni al Codice della Strada.

Nel corso delle attività, poste in essere dai carabinieri della compagnia di Marano, sono state controllate 113 persone, 69 autoveicoli e 20 motoveicoli, oltre a due attività commerciali. L’operazione ha portato al sequestro di 4,5 grammi di hashish e 0,6 grammi di crack, con due soggetti segnalati alla Prefettura per detenzione di sostanze stupefacenti a uso personale, ai sensi dell’art. 75 del DPR 309/90.

Nel bilancio del servizio figura anche una denuncia a piede libero per riciclaggio, oltre al fermo e sequestro amministrativo di quattro veicoli.

Particolarmente rilevante il fronte della sicurezza stradale: sono state elevate sanzioni per violazioni al Codice della Strada per un importo complessivo di 15.311 euro, a conferma dell’attenzione rivolta al rispetto delle norme e alla prevenzione degli incidenti.

L’operazione rientra in una più ampia strategia di controllo rafforzato del territorio, con l’obiettivo di aumentare la percezione di sicurezza e contrastare fenomeni di degrado e criminalità nelle aree più sensibili dell’hinterland nord di Napoli.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti