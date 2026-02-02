Marano, ladri che si arrampicano sui balconi. Il racconto di un cittadino: “Gridavo e loro lanciavano pietre”

Condividi

Caro direttore,

le scrivo per raccontare quanto mi è accaduto l’altra sera a Marano, nella speranza che queste righe possano servire ad informare e mettere in guardia altri cittadini.

Ero in casa, nel salone, a guardare la partita del Napoli quando improvvisamente ho sentito il rumore di una tapparella. In un primo momento ho pensato fosse il vento, ma insospettito mi sono alzato per controllare. Accendendo la luce ho trovato una tapparella completamente divelta in una delle stanze. Affacciandomi dalla finestra del bagno, ho visto un uomo sul balcone.

Ho iniziato a urlare. L’individuo ha cominciato a calarsi rapidamente lungo la facciata per fuggire, mentre un complice da terra lanciava pietre verso l’alto per coprirne la fuga. Le mie urla hanno richiamato altri condomini, anch’essi bersagliati dal lancio di pietre, fino a quando i ladri sono riusciti a scappare a bordo di un’auto che li attendeva all’esterno del parco.

Preciso che abito al quarto piano e che, poco prima, era stato svaligiato anche un appartamento al terzo piano. Il tutto è avvenuto poco prima delle ore 19.00. Abbiamo immediatamente allertato i carabinieri, che purtroppo hanno potuto solo raccogliere la segnalazione.

La cosa più grave è che questa sera, intorno alle 20.30, si è verificato un altro furto, con le stesse modalità, nella stessa zona di Marano. Avendo raccontato l’accaduto a un amico, è stato proprio lui a notare la stessa auto sospetta, con tre individui che si guardavano intorno prima di entrare in azione. Ha chiamato la polizia, ma l’intervento non è arrivato in tempo: il risultato è stato l’ennesimo furto, ancora una volta in un appartamento al terzo piano.

L’auto utilizzata è un’Audi di colore scuro. I soggetti erano tre, vestiti di nero e con cappellini. Uno di loro, quello che si arrampica sui balconi, indossava uno zainetto arancione.

Ritengo doveroso condividere quanto accaduto perché queste persone sono determinate e pronte a entrare nelle abitazioni anche in presenza dei residenti. Invito chiunque noti movimenti sospetti a contattare immediatamente il 112 e a diffondere questo messaggio il più possibile.

La sicurezza nelle nostre case non può essere lasciata al caso.

Un cittadino di Marano













