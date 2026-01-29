Marano. Via Po, possibile svolta dopo settimane di impasse: strada verso la riapertura. Ecco cosa è accaduto

40 Visite
Dopo settimane di stallo, potrebbe essere vicina la svolta per via Po. Nella giornata di domani, condizioni meteo permettendo, entrerà in funzione la ditta della fibra, responsabile del danno che ha causato la chiusura della strada.
Se i lavori procederanno senza intoppi, la riapertura potrebbe avvenire già in serata oppure nel corso del fine settimana. Residenti e automobilisti restano in attesa, dopo i disagi prolungati delle ultime settimane.