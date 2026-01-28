Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della circoscrizione del Vomero, dopo le segnalazioni pervenutegli dai residenti sul recenti tentativi per la pedonalizzazione di via Filippo Cifariello, strada del quartiere Vomero che collega via Bernini con via Alvino, torna ad occuparsi dell’emblematica vicenda che trae origine da una vecchia delibera della Giunta comunale partenopea, assunta nel lontano ottobre del 2017, oltre otto anni fa, la quale prevedeva appunto l’istituzione di un’area pedonale urbana nella strada in questione, nel solo tratto però compreso tra il civico 14/A e la confluenza con via Bernini, lasciando in vigore la zona a traffico limitato, che attualmente vige per tutta l’arteria, nel tratto tra il civico 14/A e la confluenza con via Enrico Alvino.© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
Vomero: no al nuovo tentativo di pedonalizzare via Cifariello!
