Maxi operazione antidroga tra Scampia e Napoli: nel mirino esponenti del Clan Amato-Pagano. Ecco come operava l’organizzazione

Una vasta organizzazione criminale dedita al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, radicata nel territorio di Scampia e collegata a sodalizi di stampo camorristico, è stata smantellata all’esito di una complessa indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il gruppo avrebbe gestito una strutturata attività di spaccio di cocaina, crack, eroina, hashish e kobret, operando in modo continuativo a partire dal 2022, con base principale nella zona della cosiddetta “Trentatré”, tra via Annamaria Ortese e via Enzo Striano, nel quartiere di Scampia, con ramificazioni anche nei quartieri limitrofi e nei comuni dell’area nord di Napoli. Si tratta del clan Amato-Pagano. Le condotte contestate spaziano dall’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti alle singole cessioni al dettaglio, fino alla detenzione di ingenti quantitativi di droga, con ruoli ben definiti tra promotori, organizzatori, custodi della sostanza, pusher, vedette e corrieri.

L’ordinanza descrive un sistema capillare e organizzato, caratterizzato da una gestione quasi imprenditoriale delle piazze di spaccio, con turnazioni, consegne su ordinazione, stoccaggio della droga e utilizzo di telefoni dedicati. In alcuni episodi viene contestato anche l’impiego di soggetti minorenni, circostanza ritenuta di particolare gravità ai fini cautelari.

Nel corso delle indagini, durate diversi mesi, gli inquirenti hanno fatto ricorso a intercettazioni telefoniche e ambientali, servizi di osservazione e riscontri sul territorio, oltre alle dichiarazioni di collaboratori di giustizia, che avrebbero consentito di ricostruire assetti, gerarchie e dinamiche interne all’organizzazione.

Ecco l’elenco degli indagati:

Abbatiello Antonio , nato a Napoli il 1 gennaio 1967

, nato a Napoli il 1 gennaio 1967 Abbatiello Mario , nato a Napoli il 4 settembre 1971

, nato a Napoli il 4 settembre 1971 Bifolchetto Salvatore (“’o veloce”), nato a Napoli il 20 luglio 1987

(“’o veloce”), nato a Napoli il 20 luglio 1987 Cacciapuoti Giuseppe (“Peppe ’o mellone – Peppe ’o cantiere”), nato a Giugliano in Campania il 21 maggio 1968

(“Peppe ’o mellone – Peppe ’o cantiere”), nato a Giugliano in Campania il 21 maggio 1968 Cafasso Massimiliano (“maglietella”), nato a Napoli il 22 marzo 1972

(“maglietella”), nato a Napoli il 22 marzo 1972 Calvino Gennaro (“Johnny”), nato a Napoli il 16 gennaio 1979

(“Johnny”), nato a Napoli il 16 gennaio 1979 Capano Pasquale (“’o pazz”), nato a Napoli il 5 luglio 1975

(“’o pazz”), nato a Napoli il 5 luglio 1975 Carbone Luciano , nato a Napoli il 2 dicembre 1996

, nato a Napoli il 2 dicembre 1996 Cartigiano Fabio , nato a Napoli il 4 agosto 1981

, nato a Napoli il 4 agosto 1981 Castelnuovo Vincenzo , nato a Napoli il 25 agosto 1989

, nato a Napoli il 25 agosto 1989 Castiello Giovanni , nato a Villaricca il 27 settembre 1991

, nato a Villaricca il 27 settembre 1991 Celentano Cristian , nato a Napoli il 30 novembre 1994

, nato a Napoli il 30 novembre 1994 Ciotola Salvatore , nato a Napoli il 10 giugno 1987

, nato a Napoli il 10 giugno 1987 Conte Giovanni (“’o tavano”), nato a Napoli il 30 ottobre 1974

(“’o tavano”), nato a Napoli il 30 ottobre 1974 Coppola Giuseppe (“baffone”), nato a Casoria il 30 agosto 1958

(“baffone”), nato a Casoria il 30 agosto 1958 D’Ambrosio Alessio Francesco (“bomba a mano”), nato a Napoli il 24 luglio 1998

(“bomba a mano”), nato a Napoli il 24 luglio 1998 De Matteo Antonio , nato a Napoli il 28 settembre 1991

, nato a Napoli il 28 settembre 1991 De Salvo Laura , nata a Napoli il 14 agosto 1983

, nata a Napoli il 14 agosto 1983 Di Domenico Cesare (“sangue blu”), nato a Napoli il 9 ottobre 1989

(“sangue blu”), nato a Napoli il 9 ottobre 1989 Gaglione Gennaro , nato a Napoli il 30 maggio 1981

, nato a Napoli il 30 maggio 1981 Luongo Pasquale (“masaniello”), nato a Napoli il 12 luglio 1972

(“masaniello”), nato a Napoli il 12 luglio 1972 Mascaro Nicoletta , nata a Napoli il 17 febbraio 1968

, nata a Napoli il 17 febbraio 1968 Mele Salvatore (“Saviuccio”), nato a Napoli il 6 maggio 1976

(“Saviuccio”), nato a Napoli il 6 maggio 1976 Montefusco Salvatore (“Totore ’o peruto”), nato a Napoli il 26 settembre 1979

(“Totore ’o peruto”), nato a Napoli il 26 settembre 1979 Musto Antonio , nato a Napoli il 27 aprile 1968

, nato a Napoli il 27 aprile 1968 Musto Gennaro , nato a Napoli il 24 novembre 1990

, nato a Napoli il 24 novembre 1990 Ottaiano Gennaro (generalità omissate nell’atto)

(generalità omissate nell’atto) Rossi Michael , nato a Napoli il 29 aprile 2003

, nato a Napoli il 29 aprile 2003 Russo Giovanni (“Giovanni ’o piccerill – ’o nano”), nato a Napoli il 20 dicembre 2004

(“Giovanni ’o piccerill – ’o nano”), nato a Napoli il 20 dicembre 2004 Tsevtzov Dimitro (“’o polacco”), nato in Ucraina il 9 settembre 1986

(“’o polacco”), nato in Ucraina il 9 settembre 1986 Vallefuoco Gabriele (“’o gigante – ’o chiatt”), nato a Mugnano di Napoli il 27 luglio 1978

Sono finiti in carcere: Abbatiello Antonio, Abbatiello Mario, Bifolchetto Salvatore, Cacciapuoti Giuseppe, Calvino Gennaro, Capano Pasquale, Carbone Luciano, Cartigiano Fabio, Castelnuovo Vincenzo, Castiello Giovanni, Celentano Cristian, Ciotola Salvatore, Conte Giovanni, Coppola Giuseppe, D’Ambrosio Alessio Francesco, De Matteo Antonio, De Salvo Laura, Di Domenico Cesare, Gaglione Gennaro, Luongo Pasquale, Mele Salvatore, Montefusco Salvatore, Musto Antonio, Tsevtzov Dimitro, Vallefuoco Gabriele.

Applicata la misura dei domiciliari per: Mascaro Nicoletta, Rossi Michael e Russo Giovanni. Mentre il gip ha rigettato la richiesta per Cafasso Massimiliano e Musto Gennaro.













