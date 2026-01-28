Marano, Santoro: “Blogger, ex consiglieri e fotografi: il carrozzone della sinistra locale fa cartello, elezioni ancora lontane. Basta”

Condividi

Negli ultimi giorni, a Marano, si è rimesso in moto il solito carrozzone della sinistra estrema locale: un fronte composto da ex amministratori, attivisti permanenti, blogger, fotografi e candidati cronici, che torna a occupare le cronache solo quando non governano loro o i loro “amichetti”. Un’alleanza di convenienza che si presenta come alternativa, ma che in realtà, sotto varie sigle e formule, ha contribuito negli anni al progressivo declino del nostro Comune.

Comunicano molto, denunciano tutto, attaccano chiunque, ma tacciono quando sono loro – o i loro riferimenti politici – a gestire il potere. Con Morra, il blogger di paese, l’ex consigliera Fanelli e il fotografo hanno sempre mantenuto un silenzio complice: anzi, più volte hanno provato a far credere che non vi fossero le condizioni per lo scioglimento del Comune e che l’ex sindaco stesse amministrando bene.

Oggi si ergono a paladini della città solo perché alla guida dell’Ente ci sono i commissari. I problemi che denunciano adesso, però, sono l’eredità diretta di quella stagione amministrativa che loro stessi hanno sostenuto e giustificato. Ieri tacevano di fronte alle stesse criticità che oggi fingono di scoprire. Che trasformismo.

Ci auguriamo che questo teatrino finisca presto, anche perché alle prossime elezioni manca ancora molto. Sarebbe auspicabile che i protagonisti di questa campagna permanente si rasserenassero e tornassero a un confronto più serio e responsabile. Marano non vuole questi estremisti rossi.

Francesco Santoro, già consigliere comunale













