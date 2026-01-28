Napoli, cuore e orgoglio non bastano: il Chelsea passa al Maradona e vola avanti

Condividi

Il Napoli saluta la Champions League a testa alta, dopo una notte intensa e amara al “Diego Armando Maradona”. Finisce 3-2 per il Chelsea, che si impone al termine di una gara vibrante, ricca di emozioni e ribaltamenti di fronte, eliminando gli azzurri dalla competizione.

La squadra partenopea arriva all’appuntamento decimata dagli infortuni e in piena emergenza, ma non rinuncia al proprio spirito. Anzi, lotta, soffre e per lunghi tratti mette alle corde una formazione inglese più profonda e cinica.

Sono proprio i londinesi a colpire per primi: Enzo Fernández non sbaglia dal dischetto e gela il Maradona, portando avanti il Chelsea. Il Napoli però non si scompone e reagisce con orgoglio. Spinto dal pubblico, trova prima il pareggio con Vergara e poi il sorpasso con Højlund, che fanno esplodere lo stadio e riaccendono la speranza qualificazione.

La partita sembra girare dalla parte azzurra, ma nel momento decisivo emerge la qualità degli inglesi. João Pedro sale in cattedra e con due autentiche magie ribalta ancora il risultato, firmando il definitivo 3-2 che spezza i sogni europei del Napoli.













