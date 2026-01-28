Villaricca, Banco Alimentare: attiva la gestione in convenzione tra Comune, Parrocchia e Associazioni del territorio

L’Amministrazione Comunale informa la cittadinanza che il servizio del Banco Alimentare è attivo grazie a una convenzione con la Parrocchia di San Francesco d’Assisi di Villaricca.

La gestione e il coordinamento operativo del servizio sono affidati a Manuel De Giudice, Referente del Centro d’Ascolto “Io ti Ascolto” della Parrocchia San Francesco d’Assisi, sotto la guida di Padre Giuseppe Tufo, parroco della stessa comunità parrocchiale.

Il Banco Alimentare si svolgerà con cadenza mensile presso la Tensostruttura comunale, individuata come sede stabile per garantire una distribuzione ordinata, sicura ed efficiente, a sostegno di circa 200 famiglie del territorio, individuate secondo criteri di bisogno e fragilità sociale.

Accanto ai volontari della Parrocchia di San Francesco d’Assisi, il progetto è sostenuto dalla collaborazione di importanti associazioni del territorio che offriranno il loro supporto, tra cui:

• Associazione Idee e Concretezza

• Misericordia di Napoli – Sanità

La sinergia tra Amministrazione Comunale, Parrocchia e associazioni rappresenta un esempio concreto di rete solidale a favore della comunità, garantendo un aiuto concreto a circa 200 famiglie che avranno accesso mensile al Banco Alimentare.

Si precisa che durante le giornate di distribuzione saranno presenti sportelli dedicati per la gestione dell’utenza. Si raccomanda pertanto di non accordarsi autonomamente e di evitare assembramenti, attenendosi scrupolosamente alle indicazioni fornite sul posto, così da garantire un servizio regolare e rispettoso per tutti.

L’Amministrazione Comunale ringrazia Padre Giuseppe Tufo, Manuel De Giudice, le associazioni coinvolte e tutti i volontari per l’impegno e la disponibilità dimostrata a favore della cittadinanza.