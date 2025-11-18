Asse Italia-Cuba, il Centro Aktis rinnova il progetto di cooperazione internazionale

Anche quest’anno una delegazione del Centro Aktis Diagnostica e Terapia, guidata dal CEO e Amministratore Unico dott. Valerio Scoppa, ha concluso una visita a Cuba con l’obiettivo di rafforzare le collaborazioni nel settore sanitario. Del gruppo facevano parte anche il COO Gen. Maurizio Scoppa, il dott. Michelangelo Nicolucci, medico radioterapista del Centro, e Alessandro Di Costanzo, collaboratore amministrativo.

La delegazione è stata accolta dall’Ambasciatrice d’Italia a Cuba, S.E. Simona De Martino, che ha sottolineato l’importanza dell’impegno costante del Centro diagnostico di Marano nelle iniziative di solidarietà a sostegno del sistema sanitario cubano, in particolare attraverso la donazione di apparecchiature mediche alla rete ospedaliera nazionale.

Durante il soggiorno, il gruppo ha partecipato all’Avana al Congresso dedicato alla terapia del dolore, organizzato dal Dr. Carmelo Costa, Responsabile dell’Unità Operativa di terapia del dolore dell’Humanitas, contribuendo al dialogo internazionale sulle più recenti innovazioni cliniche e terapeutiche a cui erano presenti anche il Dr. Beniamino Casale, Responsabile IPAS Terapie Molecolari e Immunologiche in Oncologia dell’AO Dei Colli di Napoli, ed il Dr. Antonello Sica, UOC di di Oncoematologia dell’AOU Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli.

Sono state, poi, visitate diverse strutture sanitarie del Paese, tra cui l’Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Docente “Faustino Pérez” di Matanzas e l’Instituto de Oncología y Radiobiología dell’Avana. Questi incontri hanno permesso di approfondire le esigenze tecnologiche e cliniche dei presidi ospedalieri, consolidando ulteriormente un percorso di cooperazione costruito negli ultimi anni.

Come già avvenuto nella visita dello scorso anno, la delegazione ha incontrato i vertici del Ministerio de la Salud Pública, tra cui la Vice Ministra Tania Margarita Cruz Hernández, che ha rinnovato la gratitudine del governo cubano per le attrezzature diagnostiche messe a disposizione dal Centro Aktis.