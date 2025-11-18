Mamma e figlia di 10 anni trovate morte in una cella frigorifera: la polizia ha arrestato un 55enne e il fratello

Condividi

Una scoperta choc ha scosso il Tirolo: la polizia ha infatti annunciato venerdì scorso, 14 novembre 2025, il ritrovamento in un appartamento della città di Innsbruck delle salme di una donna di 34 anni e di sua figlia di 10 anni. Erano nascoste dentro una cella frigorifera. Le due risultavano disperse dal luglio 2024 quindi da più di un anno. Le vittime, entrambe cittadine di origine siriana, erano nelle liste delle persone scomparse da rintracciare. Nel frattempo, due fratelli (uno di 55 anni e l’altro di 53 anni), entrambi cittadini austriaci, erano già stati arrestati nel giugno 2025 e tenuti in custodia cautelare con l’accusa di aver avuto un ruolo nella scomparsa. Che, a questo punto, può trasformarsi in delitto.













