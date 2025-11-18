Arzano. Smarrito per strada, ennesimo cucciolo a rischio investimento salvato dalla polizia locale . Adottato da una coppia.

Condividi

Un ” tour de force ” quello della polizia locale di Arzano in difesa degli animali.

Dopo tre salvataggi di cuccioli di cani, tutti adottati, ora é toccato ad un altro di razza pitt bull di 2 mesi.

Smarrito e malnutrito girovagava per le strade di Arzano a rischio investimento.

Appena richiamata l’attenzione di una ragazza gli agenti si sono avvicinati e lo hanno tratto in salvo.

Immediata la richiesta di adozione della ragazza e del suo fidanzato.

Dopo i formalismi Billy, il nome attributogli, definirà la sua adozione.

L’episodio segue altri tre, analoghi, di messa in salvo dei pelosi che sono stati adottati proprio grazie all’intervento della polizia locale che ricordiamo ha portato il canile da 230 cani a 96 con tante adozioni.













