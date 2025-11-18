REGIONALI, CONFRONTO FICO-CIRIELLI IN TV. CHI HA VINTO? MEGLIO FICO SU RIFIUTI E AUTONOMIA, PIU’ CONVINCENTE CIRIELLI SU CONDONO E SANITA’

Un confronto corretto, con toni contenuti e qualche colpo messo a segno da entrambi
Il faccia a faccia televisivo tra Roberto Fico ed Edmondo Cirielli si è chiuso senza un vincitore netto, ma con spunti significativi che potrebbero influenzare gli ultimi giorni di campagna elettorale. I due candidati hanno scelto toni relativamente pacati, chiudendo il confronto con una stretta di mano all’insegna del fair play.
Cirielli: più deciso sul condono, ma meno aggressivo del necessario
Cirielli è apparso chiaro e determinato sul tema del condono, uno degli argomenti più caldi della sfida. Le sue posizioni nette gli hanno permesso di marcare un punto a favore, soprattutto sul piano della distinzione programmatica.
Tuttavia, il candidato del centrodestra è apparso meno aggressivo del previsto, soprattutto se si considera che, secondo gli ultimi sondaggi, avrebbe avuto bisogno di un colpo di reni per recuperare terreno. Gli attacchi personali a Fico sono stati pochi e poco incisivi. Molto del suo intervento si è mantenuto sul piano locale, puntando a mettere in luce le contraddizioni della coalizione avversaria e il peso dei dieci anni di governo regionale targati Vincenzo De Luca.
Fico più incisivo sui rifiuti e sulle critiche al governo Meloni
Fico ha invece avuto vita più facile negli attacchi al governo Meloni, soprattutto su temi nazionali come l’autonomia differenziata, definita una riforma dannosa e frutto delle pressioni della Lega e del ministro Calderoli.
Sulla questione rifiuti, uno dei grandi nodi campani, Fico è apparso più convincente: ha illustrato con chiarezza quali interventi ritiene necessari e ha proposto una strategia di lungo periodo, ottenendo probabilmente una maggiore presa sul pubblico.
La partita narrativa: nazionale contro locale
La differenza più evidente tra i due candidati è stata l’impostazione del racconto:
-
Fico ha scelto di portare il dibattito su un terreno nazionale, criticando duramente l’operato del governo.
-
Cirielli, al contrario, ha insistito sul carattere amministrativo del voto, ribadendo nel finale che «non è un referendum sulla politica nazionale ma una scelta sulla capacità di governare la regione».