REGIONALI, CONFRONTO FICO-CIRIELLI IN TV. CHI HA VINTO? MEGLIO FICO SU RIFIUTI E AUTONOMIA, PIU’ CONVINCENTE CIRIELLI SU CONDONO E SANITA’

Condividi

Visite: 74

11 Visite

Un confronto corretto, con toni contenuti e qualche colpo messo a segno da entrambi

Il faccia a faccia televisivo tra Roberto Fico ed Edmondo Cirielli si è chiuso senza un vincitore netto, ma con spunti significativi che potrebbero influenzare gli ultimi giorni di campagna elettorale. I due candidati hanno scelto toni relativamente pacati, chiudendo il confronto con una stretta di mano all’insegna del fair play.

Cirielli: più deciso sul condono, ma meno aggressivo del necessario

Cirielli è apparso chiaro e determinato sul tema del condono, uno degli argomenti più caldi della sfida. Le sue posizioni nette gli hanno permesso di marcare un punto a favore, soprattutto sul piano della distinzione programmatica.

Tuttavia, il candidato del centrodestra è apparso meno aggressivo del previsto, soprattutto se si considera che, secondo gli ultimi sondaggi, avrebbe avuto bisogno di un colpo di reni per recuperare terreno. Gli attacchi personali a Fico sono stati pochi e poco incisivi. Molto del suo intervento si è mantenuto sul piano locale, puntando a mettere in luce le contraddizioni della coalizione avversaria e il peso dei dieci anni di governo regionale targati Vincenzo De Luca.

Fico più incisivo sui rifiuti e sulle critiche al governo Meloni

Fico ha invece avuto vita più facile negli attacchi al governo Meloni, soprattutto su temi nazionali come l’autonomia differenziata, definita una riforma dannosa e frutto delle pressioni della Lega e del ministro Calderoli.

Sulla questione rifiuti, uno dei grandi nodi campani, Fico è apparso più convincente: ha illustrato con chiarezza quali interventi ritiene necessari e ha proposto una strategia di lungo periodo, ottenendo probabilmente una maggiore presa sul pubblico.

La partita narrativa: nazionale contro locale

La differenza più evidente tra i due candidati è stata l’impostazione del racconto:

Fico ha scelto di portare il dibattito su un terreno nazionale, criticando duramente l’operato del governo.

Cirielli, al contrario, ha insistito sul carattere amministrativo del voto, ribadendo nel finale che «non è un referendum sulla politica nazionale ma una scelta sulla capacità di governare la regione».













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti