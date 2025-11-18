MARANO. ARRIVA IN MUNICIPIO IL SECONDO SOVRAORDINATO: AMBROGIO LELLA, IL SUPER ESPERTO AL PERSONALE

È arrivato in Municipio ed è già operativo il secondo sovraordinato chiamato ad affiancare i commissari nel lavoro di controllo e coordinamento degli uffici comunali. Si tratta di Ambrogio Lella, super esperto per questioni attinenti al personale, che in passato ha già lavorato a Foggia e Cerignola al fianco del prefetto Vincenzo Cardellicchio.

A Marano Lella sarà impiegato per coordinare e verificare tutte le attività legate alla gestione del personale dell’ente, settore finito più volte nella bufera dopo lo scioglimento del Comune. Il suo arrivo segue quello di Antonio Montano, altro sovraordinato già attivo nei settori Igiene urbana e Servizi sociali.

L’obiettivo dei commissari è rafforzare i controlli interni, migliorare l’organizzazione degli uffici e garantire maggiore efficienza nella macchina amministrativa.