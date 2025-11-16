Campi flegrei, la scossa di ieri con epicentro tra Pozzuoli e Bagnoli

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.0 è stata avvertita ieri alle 19:57 di oggi nella zona dei Campi Flegrei L’epicentro è stato localizzato in mare, poco distante dalla costa, tra Pozzuoli e Bagnoli.

La scossa è stata avvertita chiaramente dalla popolazione residente nelle aree circostanti, con segnalazioni sui social da parte di abitanti di Bagnoli, Via Napoli e Pozzuoli. Al momento, non sono stati registrati danni significativi, ma le autorità locali e l’Osservatorio Vesuviano stanno monitorando attentamente la situazione. Questo evento segue uno sciame sismico registrato questa mattina, con evento maggiore alle ore 6:43, di magnitudo 2.1 e con epicentro localizzato sul versante settentrionale della Solfatara.