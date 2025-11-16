Napoli, 51enne trovata morta: sarà l’autopsia a chiarire le cause

Dalle prime verifiche è emerso che la donna aveva presentato due denunce per presunti episodi di stalking nei confronti di due individui: il giovane che ha ritrovato il corpo e un uomo più adulto. Entrambi erano stati indicati come persone che avrebbero tenuto comportamenti ossessivi nei confronti della donna. Gli investigatori stanno analizzando il contenuto delle denunce per valutare se possano avere un peso nel quadro complessivo delle indagini.