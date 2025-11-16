Napoli, 51enne trovata morta: sarà l’autopsia a chiarire le cause

L’autopsia sul corpo di Nunzia Cappitelli sarà determinante per chiarire le cause della morte della 51enne trovata senza vita nella sua abitazione di piazza Sant’Alfonso, nel quartiere Marianella, alla periferia nord di Napoli. Il corpo è stato rinvenuto nel pomeriggio di venerdì da un giovane che, insieme a un amico, ha lanciato l’allarme dopo aver scoperto che la donna non rispondeva. La Squadra Mobile sta ricostruendo la dinamica dell’episodio, verificando in particolare l’origine della ferita individuata sulla testa.
Dalle prime verifiche è emerso che la donna aveva presentato due denunce per presunti episodi di stalking nei confronti di due individui: il giovane che ha ritrovato il corpo e un uomo più adulto. Entrambi erano stati indicati come persone che avrebbero tenuto comportamenti ossessivi nei confronti della donna. Gli investigatori stanno analizzando il contenuto delle denunce per valutare se possano avere un peso nel quadro complessivo delle indagini.