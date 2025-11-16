Marano, vittime della strada: l’incontro all’auditorium Siani

Condividi

Nell’ambito della giornata delle vittime della strada di domenica 16 novembre p. v. ieri presso l’ auditorium Siani dell’ IC Socrate – Mallardo di é svolto il secondo incontro dedicato a questa giornata.

L’ evento organizzato magistralmente dalle funzioni strumentali Prof.sse Daniela Ruggiero e Dominique Pellecchia ha visto la presenza di un folto gruppo di alunni, genitori e docenti.

Erano presente anche le mamme delle giovani vittime delle strade della nostra città: Salvatore Galdiero, Giuseppe Morra e Corrado Finale.

Gli interventi delle mamme hanno toccato i cuori dei presenti, con le esortazioni al rispetto del codice della strada ( indossare il casco, non stare in tre sui motocicli, avere rispetto delle forze dell’ordine, degli uomini dei soccorsi), e ad avere sempre fiducia dei consigli dei genitori e dei docenti quando rimproverano per atteggiamenti pericolosi per sé stessi e gli altri.

Grido d’ allarme anche per le pessime condizioni in cui versano le strade cittadine e per la eccessiva velocità degli automobilisti che mettono a repentaglio l’ incolumità dei nostri giovani e dei viandanti in genere.

Alla manifestazione é intervenuto anche Don Ciro Russo da sempre al fianco delle varie problematiche che investono il mondo giovanile e il sociale. Nel suo intervento di saluto Don Ciro particolarmente commosso ha affermato che più delle tante parole dette l’ insegnamento più vero é dato dall’ urlo di dolore che le mamma nel silenzio dell’anima e del cuore hanno espresso.

Nell’ intervento conclusivo il Dirigente Scolastico Prof.ssa Teresa Formichella sempre vicino ai giovani con prodighi consigli e insegnanti per la cultura dei futuri cittadini ha presentato la panchina bianca segno di vicinanza al lutto dei genitori che hanno perso un figlio sulle strade che verrà posizionata nel viale della scuola. Sulla panchina le mamme hanno posto un cuoricino rosso segno di speranza, affinché nessuno giovane più perda la vita sulle strade. La Preside Formichella ha inoltrato proposto di aprire un’ ampia discussione sul tema sicurezza sulle strade nei consigli di classe per meglio approfondire un tema così importante per la tutela dei giovani.

Unica nota stonata di una giornata di grande riflessione sulla crescita dei nostri giovani é stata l’ essenza delle istituzioni civili e militari.

Nota di Michele Izzo













